Hyatt Centric Levent Oteli'nde düzenlenen toplantıda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Medya Yatırımları Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ile medya ve spor dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Türk sporu için 2021'in tarihi bir yeri var. Büyük başarıların, büyük mutlulukların ve bununla birlikte yarınlarımız adına umut vadeden, ümitlerimizi perçinleyen pek çok öncü başarının da bizlere yaşattığı mutluluklar var. O yüzden 2021 Gillette Milliyet Ödülleri çok bereketli."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarıların öncü olduğunu vurguladı.

"Bu mutluluğu bizlere yaşatan sporcularımız hem kendileri için bundan sonraki süreçte hem de onların izinden gidecek, yetişecek, onları model alacak sporcular, yeni gençler için inanıyorum ki daha büyük başarıları aşma adına, yaşama adına birer öncü oldu. Bu jüri de o yolda sporcularımız arasından güzel bir tercihi başlattı. Ben tüm sporcularımızı, olimpiyatlarda ülkemizi, şanlı bayrağımızı temsil eden tüm sporcularımızı, bizlere başarıyı güçlü bir şekilde yaşatan tüm gençlerimizi, kardeşlerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Aileleriyle, değerli hocalarıyla onlara emek veren, onlar için alın teri döken, onlara inanan tüm milletimizi de canıgönülden tebrik ediyorum. Ve inanıyorum ki bundan sonraki süreçte Türk sporu kadınıyla, erkeğiyle pek çok branşta başarısını perçinlemeye, bu çıtayı yükseltmeye, zirveye yürümeye, iddiasını daha da güçlendirmeye devam edecek. Bizler de bu anlamda hedeflerimize yürürken Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve engin vizyonuyla hiçbir özveriden kaçınmadan, onlar için tüm ekibimizle, tüm camiamızla gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

"İki madalyanın, kupanın ülkemizde olması apayrı bir mutluluk yaşattı"

Kasapoğlu, her branşta kadın sporcuların çok önemli olduğunu, özellikle de voleybolda yaşanan başarılardan mutluluk duyduğunu aktardı.

"Hem Voleybol Kadın Milli Takımımızın bize yaşattığı mutluluklar hem de kulüplerimizin geldiği nokta, geçtiğimiz hafta Ankara'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir kez daha bizleri mutlu etti. Ne aşamaya geldiğimizi, ne kadar güçlü bir noktada olduğumuzu bizlere gösterdi. VakıfBank'ın şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin üçüncülüğü, bu anlamda iki madalyanın ülkemizde olması, kupanın ülkemizde olması apayrı bir mutluluk yaşattı."