TFF Başkanı Nihat Özdemir, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin 'Büyük Jüri' toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz B Ligi'ne çıkıp ardından A Ligi'ne çıkmak"

Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde yer aldığı grubu da değerlendirdi.

"Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşmüştük. Kolay bir grubumuz var tabii ki ama uzak noktalara gideceğiz. Litvanya, Faroe Adaları gibi uzak yerlerden en iyi neticeleri elde ederek hedefimiz 1. olmak. Bu durum bize 2024 Avrupa Şampiyonası için finallere katılma gibi bir şans da doğurabilir. Buradaki hedefimiz B Ligi'ne çıkıp ardından A Ligi'ne çıkmak. Kuralar çekildi ve mart ayı ağırlıklı olarak maçlarımızı yapacağız. İyi neticelerle geçeceğini düşünüyorum."

"Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı değil"

Özdemir, A Milli Takım teknik ekibinde yer alan Kenan Koçak'ın adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili de konuştu.

"Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz'la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız."