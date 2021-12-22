2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını, Süleyman Özay, Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlenecek.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak, Erkan Özdamar görevlendirildi. Özdamar'ın yardımcılıklarını Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam yapacak.

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.



