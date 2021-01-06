Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den iyi haber
[Fotoğraf: AA]
Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi çocukları ve eşiyle iyi bir vakit geçirmeyi amaçladığını belirtti.
"Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazın Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum. Her gün ilerleme kaydediyoruz."
"Lüften dualarınızda bana yer verin"
Elabdellaoui, bazı zorluklarla karşılaşsa da daha güçlü döneceğinin sözünü verdi.
"Lüften dualarınızda bana yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen, benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük."
Etiketler: Galatasaray
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