Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan Galatasaray, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Ligin ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

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Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Akintola, Stambouli, Badou Ndiaye, Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye.