Galatasaray, bir kez daha Onyekuru'yu kiralamak istiyor. Niyeryalı oyuncunun kulübü Monaco'nun ise, bu isteğe olumlu yaklaşmadığı belirtildi.

Fransız kulübünün koronavirüs salgını sonrasında ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığı için Onyekuru'yu elden çıkarmayı planladığı öğrenildi.

Monaco'nun sezonun ikincisi yarısında geldiği Galatasaray'da performansını artıran Onyekuru için 13 milyon euro bonservis bedeli isteyebileceği kaydedildi. Galatasaray, Onyekuru'yu Everton'dan kiraladığı dönemde de aynı sıkıntıyı yaşamıştı.

Nijeryalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda sarı-kırmızılı forma ile 14 gol ve 5 asiste imza attı.

Galatasaray sezon sonunda Onyekuru'yu tekrar kiralamak istemiş, İngiliz kulübü ise oyuncusunu Monaco'ya satmıştı.

Sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a gelen Henry Onyekuru, 7 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Nijeryalı oyuncu özellikle Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettiği maçtaki futboluyla beğenilmişti.