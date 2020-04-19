Barcelona'daki kriz giderek derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol devinin yönetim kurulunda önemli ayrılıklar yaşanmış ve Başkan Bartomeu'nun da istifası istenmişti.

Bu gelişmelerin koronavirüs salgının yaratacağı ekonomik etkilerle birleşerek futbol takımına da yansıyacağı konuşuluyor.

Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Barcelona'nın kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlandığını iddia etti.

Buna göre Katalan ekibinin Lionel Messi, Marc-Andre ter Stegen ve Frenkie de Jong dışındaki tüm oyuncularını gözden çıkardığı ileri sürüldü

Haberde Barcelona'nın yeni kadrosunu, piyasa değeri yüksek futbolcularını satarak finanse edeceği belirtildi.

Ayrıca bordo-mavililerin, Neymar ve Lautaro Martinez gibi maliyeti yüksek oyunculara olan ilgisinin de sürdüğü ve bu transferler için takas formülünün devreye sokulacağı ifade edildi.