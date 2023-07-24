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Spor
AA 24.07.2023 13:26

Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda; Galatasaray-Zalgiris eşleşmesinde tur atlayacak taraf, Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre Galatasaray, 2. eleme turunu geçmesi halinde Ludogorets (Bulgaristan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Rakow (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)/BATE Borisov (Belarus)

Zrinjski (Bosna Hersek)/Slovan Bratislava (Slovakya) - Sheriff (Moldova)/Maccabi Haifa (İsrail)

AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Astana (Kazakistan)

Ludogorets (Bulgaristan)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zalgiris (Litvanya)/Galatasaray

Breidablik (İzlanda)/Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Hacken (İsveç) - Helsinki (Finlandiya)/Molde (Norveç)

Lig yolu:

Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)

Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)/Genk (Belçika)

Dnipro (Ukrayna)/Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

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