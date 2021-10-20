Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın Moskova maçının kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında 21 Ekim Perşembe günü Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban
Etiketler: Galatasaray Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi Fatih Terim
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