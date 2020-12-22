Galatasaray'ın konuğu Göztepe
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray, 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde Galatasaray, 23 puan topladı.
Göztepe ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.
Karşılaşmayı TRT RADYO 1'den dinleyebilirsiniz...
Stat: Türk Telekom.
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş.
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Arda, Diagne.
Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan Emir, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye.
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