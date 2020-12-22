Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray, 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde Galatasaray, 23 puan topladı.

Göztepe ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

Karşılaşmayı TRT RADYO 1'den dinleyebilirsiniz...

Stat: Türk Telekom.

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş.

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Arda, Diagne.

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan Emir, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye.