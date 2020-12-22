Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'tan 'hükmen mağlubiyet' açıklaması
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı hükmen mağlubiyet kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kararın sporun ruhundaki yarışma ve yarışarak kaybetme ya da kazanma ilkesine aykırı olduğu belirtildi.
Sezonun ikinci yarısında uygulamaya geçecek kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.
"Federasyonumuzun, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Kovid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir. Türkiye Futbol Federasyonunu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz."
Etiketler: Beşiktaş
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