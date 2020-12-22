Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan 28 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde 31, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 21 maçta Fenerbahçe formasını giydi.