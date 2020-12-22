Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Westermann ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan 28 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde 31, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 21 maçta Fenerbahçe formasını giydi.
Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 22, 2020
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann’a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz. pic.twitter.com/D4oVrKtwKl
Etiketler: Fenerbahçe
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