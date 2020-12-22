Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 16 tur 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
12 Ocak Salı:
15.45 Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.45 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
13 Ocak Çarşamba:
15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Stadı henüz belirlenmedi)
20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
14 Ocak Perşembe:
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
Etiketler: Türkiye Kupası
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