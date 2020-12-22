Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Alper Uludağ'ın muayenesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtılma ile iç yan bağında yaralanma saptandı.

"Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak"

Kulüp doktoru Gökhan Özhan'ın muayene ve tetkik sonuçlarını açıkladı.

"Alper Uludağ'ın sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ile iç yan bağında yaralanma saptanmıştır. Oyuncumuz, akut tedavisi sonrasında cerrahi operasyon geçirecek olup, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaktır."

Öte yandan Farouk Miya'nın da sol uyluk arka kas grubunda hissettiği ağrıdan dolayı yapılan MR tetkiki sonucunda, biseps femoris kas grubunda 2. derece yaralanma ve ödem tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.