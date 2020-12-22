FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Zürih kentinde 2016 yılında açılan müze binasının restorasyonu için birlik 140 milyon İsviçre frangı harcadı.

Blatter döneminde yapılan kira anlaşması gereği, FIFA 2045 yılına kadar 360 milyon İsviçre frangı daha ödeyecek ve projenin maliyeti 500 milyon İsviçre frangını bulacak.

Açıklamada projedeki maliyetler hakkında denetim yapıldığı kaydedidi.

"Bu denetim, yetkili makamlarca soruşturulması gereken ve suç unsuru oluşturabilecek şüpheli durumlar ile yönetim hatalarını ortaya çıkarmıştır."

Müze binası için yapılan anlaşmada dahli bulunan Blatter ve diğer isimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Eski FIFA Başkanı Blatter, hakkındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle 8 yıl futboldan men edilmiş, cezası daha sonra 6 yıla düşürülmüştü.

İsviçre'nin Zürih kentinde 3 bin metrekarelik bir alanda kurulan FIFA Dünya Futbol Müzesi'nde aralarında dünya kupalarının da bulunduğu 1000'den fazla eser sergileniyor.