Galatasaray, ligde 14. haftayıı kayıpsız kapattı. Galatasaray'ın gollerini 4. dakikada Emre Kılınç, 12. dakikada Arda Turan ve 62. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti.

Göztepe'nin tek golünü ise 14. dakikada Soner Aydoğdu attı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti. Göztepe ise 18 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cezasından dolayı maçı tribünden takip etti.

Arda Turan, Galatasaray formasıyla Şubat 2010'daki Kasımpaşa maçından bu yana Süper Lig'deki ilk iç saha golünü Göztepe'ye attı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada Göztepe savunmasının yine çıkarken kaptırdığı top sonrası Diagne sağ çaprazdan içeri sokuldu. Onun şutunda kaleci Megyeri'den dönen topa penaltı noktası hizasından Emre Kılınç sert vurdu. 1-0

6. dakikada şık paslaşmalarla gelen Galatasaray'da top son olarak ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Belhanda'da kaldı. Bu oyuncunun bir rakibinden sıyrıldıktan sonra ayağının dışıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Megyeri kornere çeldi.

9. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ortaladığı topu arka direkteki Arda Turan kafayla indirdi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda vole vuran Belhanda, topu yandan auta attı.

GOL - 12. dakikada Donk'un kendi yarı alanından gönderdiği müthiş uzun topla savunma arkasına sarkan Arda Turan içeri sokuldu ve kalecinin sağına doğru çok iyi vurdu. 2-0

GOL - 14. dakikada sağ kanatta baskıyla topu kapan Göztepe'de Halil Akbunar'ın yerden ortasına ön direkte Soner Aydoğdu topuğuyla çok şık dokundu, direğe çarpan top ağlarla buluştu. 2-1

[Fotoğraf: AA]

23. dakikada sağ kanattan, ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Berkan Emir kullandı. Berkan'ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Okan, ön direkte son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasından çıkardığı şutta savunmadan seken top, kaleci Okan'da kaldı.

34. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu topu kaleci Megyeri son anda soluna uzanarak çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Arda Turan'ın vuruşunda da Megyeri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Dönen topla buluşan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 62. dakikada Taylan'ın savunma arkasına müthiş kaldırdığı topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Feghouli, bekletmeden vuruşunu yaptı ve farkı yeniden ikiye çıkardı. 3-1

86. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında Ndiaye'nin ön direkte kafayla vurduğu top az farkla auta çıktı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Türk Telekom.

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş.

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda (Dk. 90+3 Emin Bayram), Feghouli (Dk. 83 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 90+3 Bartuğ Elmaz), Arda (Dk. 63 Ömer Bayram), Diagne (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan).

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko (Dk. 83 Burak Süleyman), Berkan Emir, Yalçın (Dk. 67 Marcio Mossoro), Obinna, Soner, Halil, Tripic (Dk. 46 Stefano Napoleoni), Ndiaye.

Goller: Dk. 4 Emre Kılınç, Dk. 12 Arda Turan, Dk.62 Sofiane Feghouli (Galatasaray), Dk. 14 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 10 Omar Elabdellaoui (Galatasaray), Dk. 84 Obinna Nwobodo (Göztepe)