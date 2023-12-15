Puslu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 15.12.2023 12:15

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi 18 Aralık'ta belli olacak

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının sekiz ikincisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının sekiz üçüncüsüsün yer aldığı UEFA Avrupa Ligi eleme turunun kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Kura çekiminde Türkiye'yi organizasyonda temsil eden tek Türk takımı Galatasaray da yer alacak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi 18 Aralık'ta belli olacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Grup aşamasında West Ham, Brighton Hove Albion, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Prag ve Bayer Leverkusen gruplarını lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Organizasyonda ikinci sırada yer alan takımlar ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren ekiplerle eleme turu müsabakalarında karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Galatasaray da kura çekiminde yer alacak.

Avrupa Ligi grup aşamasını ikinci bitiren 8 takımın seri başı olacağı kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü olan sekiz takım seri başı olmayacak.

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off kura çekiminde yer alacak takımlar şöyle:

Seri başı takımlar:

Freiburg (Almanya)

Marsilya (Fransa)

Rennes (Fransa)

Roma (İtalya)

Karabağ (Azerbaycan)

Sparta Prag (Çekya)

Sporting CP (Portekiz)

Toulouse (Fransa)

Seri başı olmayan takımlar:

Galatasaray (Türkiye)

Benfica (Portekiz)

Braga (Portekiz)

Feyenoord (Hollanda)

Lens (Fransa)

Milan (İtalya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Young Boys (İsviçre)

Kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

İki ayak üzerinden oynanacak karşılaşmalarda seri başı takımlar, ikinci ayaklarda kendi sahalarında yer alacak. İlk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş müsabakaları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Eşleşmelerde rakibine üstünlük sağlayan ekipler, bir üst tura yükselecek. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ise 23 Şubat'ta yapılacak.

ETİKETLER
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Avrupa Kupaları
Sıradaki Haber
Ertelenen Bölgesel Amatör Lig maçları 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
İsrail ordusu, Lübnan'daki sınır bölgesi sakinlerine havadan "uyarı" broşürü attı
12:32
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
12:26
Emine Erdoğan'dan Gazze'den Türkiye'ye getirilen hasta çocuklara ilişkin paylaşım
12:46
Giresun'da iki kardeş KOSGEB desteğiyle bilgisayar oyunu geliştirdi
12:19
Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
12:11
Besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı, yeni albümü "Places" hakkında konuştu
Selçuklu Mezarlığı'nda en erken tarihli sandukalı mezar ortaya çıkarıldı
Selçuklu Mezarlığı'nda en erken tarihli sandukalı mezar ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
Filistin destekçileri, Melbourne'de Zara'yı protesto etti
Filistin destekçileri, Melbourne'de Zara'yı protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ