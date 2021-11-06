Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 20:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu
Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulundu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
"Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır."
Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği ileri sürülmüştü.
Etiketler: Avrupa Kupaları Galatasaray UEFA Avrupa Ligi
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