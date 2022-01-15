Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Necati Ateş ve Selçuk İnan'a teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü, görevlerinden ayrılan futbol takımı yardımcı antrenörleri Necati Ateş ve Selçuk İnan'a teşekkür etti.
Sarı-kırmızılı kulüp teşekkür mesajını internet sitesinde yayımladı.
"Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, sarı kırmızının şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz."
Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, Sarı Kırmızı’nın şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/ubjQ8Mzms9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 15, 2022
Etiketler: Galatasaray
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