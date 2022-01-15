Sarı-kırmızılı kulüp teşekkür mesajını internet sitesinde yayımladı.

"Futbol A Takımı için yaptığınız çalışmalarla Galatasaray'a katkı sağladınız. Hizmetleriniz ve başarılarınız, sarı kırmızının şanlı tarihinde hak ettiği değerli yeri alacaktır. Kariyerinizin bundan sonraki adımlarında sizlere başarılar diliyor, camiamız adına teşekkür ediyoruz."