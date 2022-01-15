Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City Chelsea engelini tek golle geçti
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi.
Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Chelsea'yi 70. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı golle mağlup etti.
Üst üste 12. galibiyetini alan Manchester ekibi, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Son 6 haftada 5. kez puan kaybeden Chelsea, 43 puanla ikinci sırada yer aldı.
Etiketler: Premier Lig Chelsea
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