Gueye, 2020'nin yaz aylarında Le Havre ile biten sözleşmesi sonrası Marsilya'ya transfer olmuştu.

Fakat transfer öncesinde Senegalli oyuncunun Watford ile ön anlaşma imzalaması sürecin dava konusu haline gelmesine neden oldu.

FIFA, Marsilya'ya transfer yasağının yanı sıra, Watford'a 2,5 milyon evro tazminat ödemesi cezası verdi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gueye'in de lisansı 4 ay askıya alındı.