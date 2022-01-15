Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
FIFA'dan Marsilya'ya transfer yasağı
FIFA, Pape Gueye transferi nedeniyle Marsilya'ya iki dönem transfer yasağı getirdi.
Gueye, 2020'nin yaz aylarında Le Havre ile biten sözleşmesi sonrası Marsilya'ya transfer olmuştu.
Fakat transfer öncesinde Senegalli oyuncunun Watford ile ön anlaşma imzalaması sürecin dava konusu haline gelmesine neden oldu.
FIFA, Marsilya'ya transfer yasağının yanı sıra, Watford'a 2,5 milyon evro tazminat ödemesi cezası verdi.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gueye'in de lisansı 4 ay askıya alındı.
Etiketler: FIFA Transfer Haberleri
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