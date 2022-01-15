Genoa kulübünden yapılan açıklamaya göre, Shevchenko görevden alındı. 45 yaşındaki çalıştırıcıya ve teknik heyetine başarı dilendi.

Takım, geçici süreliğine Abdoulay Konko'ya emanet edildi. Mavi-kırmızılı takım, Ukraynalı teknik adamı 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine göreve getirmişti.

Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

Shevchenko yönetimindeki Genoa, Serie A'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi alırken, hiç galip gelememişti.

Mavi-kırmızılı takım, İtalya Kupası’nda 1 galibiyet alırken, hafta içinde son 16 turu mücadelesinde Milan’a uzatma devrelerinde gelen gollerle 3-1 yenilerek, kupadan elenmişti.

Genoa, Serie A’da 21 maçta aldığı 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ve 12 puanla 19. sırada küme düşme hattının içinde bulunuyor.