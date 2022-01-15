Genoa Shevchenko ile yollarını ayırdı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa, Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko'nun görevine son verdi.
Genoa kulübünden yapılan açıklamaya göre, Shevchenko görevden alındı. 45 yaşındaki çalıştırıcıya ve teknik heyetine başarı dilendi.
Takım, geçici süreliğine Abdoulay Konko'ya emanet edildi. Mavi-kırmızılı takım, Ukraynalı teknik adamı 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine göreve getirmişti.
Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022
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Shevchenko yönetimindeki Genoa, Serie A'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi alırken, hiç galip gelememişti.
Mavi-kırmızılı takım, İtalya Kupası’nda 1 galibiyet alırken, hafta içinde son 16 turu mücadelesinde Milan’a uzatma devrelerinde gelen gollerle 3-1 yenilerek, kupadan elenmişti.
Genoa, Serie A’da 21 maçta aldığı 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ve 12 puanla 19. sırada küme düşme hattının içinde bulunuyor.
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