Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Luis Nani Portekiz'e transfer oldu
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Venezia, Portekizli oyuncu Luis Nani'yi kadrosuna kattı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki futbolcuyla 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sürecek anlaşmaya varıldı.
Son olarak ABD'nin Orlando takımında forma giyen Nani, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı.
Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Nani, İngiltere'nin Manchester United takımı ile 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Lig Kupası ve Sporting Lizbon ile 3 Portekiz Kupası zaferi yaşamıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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