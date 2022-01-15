Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip müsabakanın 26. dakikasında Britt Assombalonga'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede baskısını arttıran Kayseri temsilcisi aradığı golü 87. dakikada Carlos Mane ile buldu ve skora denge geldi.

Adana temsilcisi, bu sonucun ardından puanını 34'e çıkardı. Yukatel Kayserispor ise 28 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Ahmet Çalık karanfillerle anıldı

11 Ocak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor 6 numaralı futbolcusu Ahmet Çalık için karşılaşmanın 6. dakikasında, taç atışı sırasında oyun bir süre durdu.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlar, futbolcular ve teknik ekipler alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı. Taraftarlar da sahaya kırmızı karanfil attı.

Taraftarlara COVID-19 aşısı yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yeni Adana Stadı önünde COVID-19 aşı noktası oluşturuldu.

[Fotoğraf: AA]

Maç için stada giden taraftarlardan aşı takvimini tamamlamamışlara veya hatırlatma dozu olması gerekenlere burada aşı yapıldı. Aşılarını yaptıran taraftarlar daha sonra maçı izlemek için stada girdi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Hosseini'nin sol kanattan gönderdiği topla buluşan Carole, ceza sahası çizgisine kadar kalesinden uzaklaşan Muric'in üzerinden aşırtma vuruş yaptı. Kaleye doğru giden topu son anda araya giren Samet Akaydın kornere gönderdi.

20. dakikada Gökhan Sazdağı'nın, savunmanın arkasına sarkan Cardoso'ya gönderdiği topu ceza sahası dışına çıkan kaleci Muric kafayla uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

21. dakikada Carole'nin ortasında Muric'in elinden kaçırdığı topa kale alanı önünde Gökhan Sazdağı istediği gibi dokunamayınca savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL - 26. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Assombalonga'nın şutunda Uğur Demirok'un kafasından seken top kaleci Lung'u kontrpiyede bırakıp ağlarla buluştu. 1-0.

32. dakikada Sinan Kurt'un, yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topla sol kanatta buluşan Belhanda'nın yakın mesafeden şutunda kaleci Lung topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Yunus Akgün'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

41. dakikada Yunus Akgün'ün kullandığı kornerde Tayyip Talha Sanuç topu kafayla arkaya doğru aşırdı. Bjarnason ve Assombalonga'nın hamlelerine rağmen dokunamadıkları top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Sinan Kurt'un uzun pasında topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Lung müdahale ettiği topu kornere gönderdi.

59. dakikada Carole'nin uzun taç atışında savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden İbrahim Akdağ'ın sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada Assombalonga'nın ara pasında topla buluşan Akintola'nın ceza alanına girdiği sırada sol çaprazdan yerden şutunda kaleci Lung iki hamlede topa sahip oldu.

[Fotoğraf: AA]

67. dakikada rakibin hatalı pasında araya giren Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan vuruşunda top dışarı çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un pasında topla buluşan Gavranovic'in ceza alanı ön çizgisinden vuruşunda kaleci Muric topu kontrol etti.

GOL - 87. dakikada Yukatel Kayserispor beraberliği yakaladı. Savunmadan seken topu kaleye yakın noktada sırtı dönük halde önünde bulan İlhan Parlak, geriden gelen Mane'ye pas verdi. Mane'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

90+2. dakikada Vargas'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Bjarnason'un kafa vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Muric, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Tarık Çamdal (Dk. 77 Lucas Castro), Sinan Kurt, Belhanda (Dk. 68 Gökhan İnler), Yunus Akgün (Dk. 82 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason, Akintola (Dk. 68 Vargas), Assombalonga

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Uğur Demirok, Hosseini, Carole (Dk. 85 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı (Dk. 61 Emrah Başsan), Attamah, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Kemen), Miguel Cardoso (Dk. 61 Mane), Mustafa Pektemek, Gavranovic (Dk. 77 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 26 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 87 Mane (Yukatel Kayserispor)

Vincenzo Montella: Kazansaydık bizim için mükemmel bir gün olurdu

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç sonucu nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Montella, galibiyete yaklaşmış olduklarını ifade etti.

"Tabii ki ikinci yarıda oynanan futbol da aslında önceden tahmin ettiğimiz bir futboldu. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Çok fazla efor sarf ettiler, fedakarlık yaptılar ve buraya kadar getirebildiler. Tabii ki diğer haftaya da hazırlanmamız, enerjilerimizi toparlamamız gerekiyor hem zihinsel hem fiziksel olarak."

Montella, takımdaki eksiklikler ve maçın iki yarısında oynanan farklı oyuna ilişkin görüşlerinin sorulmasına yanıt verdi.

"Aslında defans hattında sayılı futbolcularımız vardı. Pozisyon dışında oynayanlar, orta sahada da öyle. Bu maça baktığımızda 2-0'ı da yakalayabileceğimiz pozisyonlar vardı ama maç böyle sonuçlandı. Bu şekilde kabul etmek lazım. Ligde puan almamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kazansaydık bizim için mükemmel bir gün olurdu, maalesef beraberlikle bitti."

Hikmet Karaman: Oyunu da sonuna kadar götürdük

[Fotoğraf: AA]

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile taraftarlarına gösterdikleri konukseverlik ve centilmenlikten dolayı teşekkür etti.

Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu, ligde ilk 5'i çok rahat zorlayabileceğini aktaran Karaman, "Biz mütevazı bir kadroya sahibiz. Bize göre iyi bir maç oldu. Beraberlik golünü attığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Karaman, kulüp başkanı Berna Gözbaşı'na da kendilerine verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.

Her iki takımdaki eksiklikler hakkındaki görüşünün sorulması üzerine Karaman, "Her iki takımda da eksiklik var. Bizde daha çok var. Oyuncularımız özellikle 1-0 geriye düştükten sonra oyun disiplininden kopmadı. Oyunu da sonuna kadar götürdük." ifadelerini kullandı.