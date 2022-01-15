Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ovacık ilçesinde 5 milyon liralık yatırımla hizmete sunulan kayak merkezi, kentin spor ve turizm alanında gelişmesine önemli katkı sunuyor.

Her yıl sezon boyunca binlerce turisti ağırlayan kayak merkezi, pist ve kristal kar kalitesiyle de kayağa yönelen sporculara avantaj sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Geçmişte sokak aralarında korniş ve sandalye demiri kullanarak kayan çocuklar, şimdilerde ise kayak merkezinde yeteneklerini keşfederek yarışmalara hazırlanıyor.

Okuldan arta kalan zamanlarını kayak yaparak değerlendiren sporcular, antrenör Elif Aşkın ve Ferdi Genç'ten kuzey ve alp disiplini branşlarına dair dersler alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sporcuların hedefi Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek

Haftanın iki günü kayak merkezinde çalışma yapan sporcular, 1200 metre uzunluğundaki pistte taktik, kondisyon ve performans antrenmanları yaparak güç depoluyor.

Katıldıkları yarışmalarda aldıkları başarılarıyla göz dolduran sporcular, ilerleyen yıllarda milli sporcu olmayı ve Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi amaçlıyor.

Antrenör Elif Aşkın, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentte yapılan yatırımlar sayesinde kış ve doğa sporlarına ilginin arttığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Çekirdekten yeni sporcular yetiştiriyoruz"

Aşkın, kayaklı koşu branşında sporcu yetiştirdiğini ifade etti.

"Türkiye genelinde ve ilimizde çeşitli müsabakalara hazırlanan sporcularımız var. Güzel şeyler hedefliyoruz ve umarım sporcularımla güzel başarılar elde edeceğiz. Kışın kondisyonumuzu daha üstte tutabilmemiz için de yazın asfaltta tekerlekli kayak yapıyoruz. Geçmişte milli takımda olan sporcularımız vardı ve onları üniversitelere gönderdik, Şimdi ise çekirdekten yeni sporcular yetiştiriyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Alp disiplini sporcusu Arda İmre ise kayak merkezinin açılmasıyla bu spora yöneldiğini belirtti. İmre, her geçen gün kayağa tutkuyla bağlandığını anlattı.

"Gün içinde 20 defa rahatlıkla kayak yapabiliyor ve yarışmalara kolayca hazırlanabiliyoruz. Ben 6 yıldır kayakla ilgileniyorum ve geçmişte katıldığım yarışmalarda ikincilik ve üçüncülük elde ettim."

[Fotoğraf: AA]

"Yazın yaptığımız çalışmalarla başarımız artıyor"

İmre, Ovacık'a bu sene karın geç yağdığını belirtti.

"Diğer illerde yapay kar tesisleri olduğu için oradaki sporcular kayağa erken başladı. Ama biz yazın yaptığımız çalışmalarla yarışlarda onlardan daha başarılı oluyoruz. Bu seneki hedefim katıldığım yarışmalarda birinci olup milli takıma yerleşmek."

Kayakçı Tuna Gür de 6. sınıfta kayakla tanıştığını ve merkezin açılmasıyla yeteneğini keşfettiğini aktardı. Gür, kayak merkezindeki antrenörlerin eğitimi sayesinde profesyonelleştiğini vurguladı.

"Şu anda il dışına yarışlara gidiyor ve madalyalar kazanıyoruz. Okuldan kaynaklı haftada 2 gün kayak merkezine antrenman yapmaya gelebiliyoruz. Saat 9'da gelip akşam 4'te kayaklarımızı çıkartıyoruz. Bu saat aralığında da slalom çalışmaları yapıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kuzey disiplini sporcusu Ayaz Sarıtaş da geçmişte mahalle ve sokak aralarında poşet ve bidon kullanarak kayağa merak sardığını dile getirdi.

Kayak merkezinin açılmasıyla kendini geliştirdiğini aktaran Sarıtaş, "Şu anda derslerimde ve sporda başarılıyım. İleride beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum." dedi.

Sporcu Berfin Avcıkaya da kayağa birkaç ay önce başladığını ve gelecekte elde edeceği başarılarla tanınmış bir sporcu olmak istediğini söyledi.