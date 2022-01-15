Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 11 karşılaşmadan sadece 5 puan alabildi.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0, Adana Demirspor'a 4-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a 3-0, Göztepe'ye 2-1, Beşiktaş'a 1-0 yenildi, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 ve Yukatel Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ilk yarının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla elde etti.

Bu maçlarda kalesinde 20 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 6 kez gönderebildi.

Dış sahada ligin en az puan toplayan ekiplerinden biri olan Gaziantep FK, iç sahada ise mağlup olmadı ve 10 maçta 26 puan topladı.