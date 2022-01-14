Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetti.

Beşiktaş, ligde iki hafta sonra kazandı. Galibiyeti getiren golü 67. dakikada Batshuayi filelerle buluşturdu.

Dokuzuncu galibiyetini alan siyah beyazlı ekip puanını 32'ye yükseltti. Öte yandan Larin'in 90+4. dakikada attığı gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Deplasmanda istediği sonuçları almayan Gaziantep Futbol Kulübü ligde 5 maç sonra yenildi ve 31. puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.

Ahmet Çalık unutulmadı

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesinde unutulmadı.

Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, üzerlerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, TFF'nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet Çalık'ın forma numarası da olan 6'yı gösterdiğinde Beşiktaş file bekçisi meşin yuvarlağı oyun alanın dışına atarken, sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık'ı hatırladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda altı pasa düşen topa Muhammet Demir müsait pozisyonda vurdu, top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

15. dakikada Emirhan İlkhan'ın rakip ceza sahasına taşıdığı top bir anda Pjanic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun şutunda kaleci gole izin vermedi.

45. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ersin topu direk dibinde kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Rosier'in şutunda kaleci Günay topun sahibi oldu.

62. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

67. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ghezzal'ın şutunda kaleciden dönen topu altı pas önünde Batshuayi filelere gönderdi: 1-0

LARIN OFSAYTTA TAKILDI - 90+4. dakikada gelişen hızlı Beşiktaş atağında Pjanic'in kendi ceza sahasından başlattığı atakta sağdan bindiren Rosier'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Oğuzhan Özyakup sağ taraftan topu arkaya gönderdi, topla buluşan Larin düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 77 Gökhan Töre), Pjanic, Emirhan İlkhan (Dk. 61 Oğuzhan Özyakup), Güven Yalçın (Dk. 61 Larin), Batshuayi (Dk. 90+1 Kenan Karaman)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Recep Niyaz (Dk. 77 Borven), Ertuğrul Ersoy, Tosca, Maxim, Djilobodji, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Vetrih (Dk. 82 Merkel), Sagal (Dk. 66 Yusuf Türk), Muhammet Demir

Gol: Dk. 67 Batshuayi (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 50 Sagal, Dk. 72 Yusuf Türk, Dk. 84 Doğan Erdoğan (Gaziantep FK), Dk. 90+3 Josef (Beşiktaş)