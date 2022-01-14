Fraport TAV Antalyaspor kulübündem yapılan açıklamaya göre, Amilton'un sözleşmesi futbolcuyla anlaşarak karşılıklı feshedildi.

"Futbolcularımıza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Futbolcumuz Amilton Minervino’nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/ijvEnEcnif

Öte yandan orta saha oyuncusu Ersin Zehir ise sezon sonuna kadar FC Dordrecht takımına kiralandı. Zehir'e yeni takımında başarılar dilendi.

Futbolcumuz Ersin Zehir, 2021-22 Sezonu sonuna kadar kiralık olarak FC Dordrecht takımına transfer oldu.



Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/RPFm5VW4Ja