Sarı lacivertli kulüp testi pozitif 10 kişinin tedavi süreçlerinin başlandığını duyurdu.

"Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine COVID -19 tanı testi yapılmıştır. Toplamda 6 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Test sonuçları pozitif olan oyuncularımız ile teknik ve idari ekip çalışanlarımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

COVID -19 vakaları nedeniyle bugün başkentte oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçı ileri bir tarihe ertelendi.