Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçına COVID engeli
[Fotoğraf: AA]
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında bugün oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçı, sarı-lacivertli takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Sarı lacivertli kulüp testi pozitif 10 kişinin tedavi süreçlerinin başlandığını duyurdu.
"Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine COVID -19 tanı testi yapılmıştır. Toplamda 6 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Test sonuçları pozitif olan oyuncularımız ile teknik ve idari ekip çalışanlarımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
COVID -19 vakaları nedeniyle bugün başkentte oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Bilgilendirme pic.twitter.com/MmYpmY2Rsn— Fenerbahçe Safiport (@fbkadinbasket) January 14, 2022
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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