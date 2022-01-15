Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ateş ve halsizlik şikayetiyle sağlık ekibine başvuran Dimitrios Goutas'a yapılan kontrollerde, üst solunum yolu enfeksiyonu ve hafif seviyede bronşit tanıları konuldu.

"Sporcumuzun COVID-19 PCR testi de negatif çıkmıştır. Tedavisine başlanılan sporcumuz, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."