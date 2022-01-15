Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da Goutas Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, rahatsızlığı nedeniyle kırmızı-beyazlı ekibin Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ateş ve halsizlik şikayetiyle sağlık ekibine başvuran Dimitrios Goutas'a yapılan kontrollerde, üst solunum yolu enfeksiyonu ve hafif seviyede bronşit tanıları konuldu.
"Sporcumuzun COVID-19 PCR testi de negatif çıkmıştır. Tedavisine başlanılan sporcumuz, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Ateş ve halsizlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvuran oyuncumuz Dimitrios Goutas'a yapılan kontrollerde, sporcumuzun üst solunum yolu enfeksiyonu ve hafif seviyede bronşit enfeksiyonu tanıları konulmuştur. Ayrıca sporcumuzun Covid-19 PCR testi de negatif çıkmıştır. pic.twitter.com/CAlpngDvKa— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) January 15, 2022
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