Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay Alanyaspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: AA]
Teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Altay, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Altay-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde 13 haftadır galip gelemeyen ve hafta içinde teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, dün teknik direktörlük için görüştüğü Çağdaş Atan'la anlaşamadı.
Altay'da Andre Poko, Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takımı'nın kadrosunda bulunuyor.
Etiketler: Altay Alanyaspor Süper Lig
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