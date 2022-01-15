Konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan NasaDoge Menemenspor, geride kalan 20 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Toplam 8 beraberliğe ulaşan İzmir temsilcisi, ligde en fazla beraberlik alan takım konumunda bulunuyor.

Haftayı 23 puanla kapatan NasaDoge Menemenspor, 22 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Dünkü müsabakada kırmızı kart gören Mahamadou Ba, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.