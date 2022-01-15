Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ligin en fazla berabere kalan takımı Menemenspor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Spor Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor, 8 beraberlikle ligin en fazla beraberlik alan takımı konumunda.
Konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan NasaDoge Menemenspor, geride kalan 20 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.
Toplam 8 beraberliğe ulaşan İzmir temsilcisi, ligde en fazla beraberlik alan takım konumunda bulunuyor.
Haftayı 23 puanla kapatan NasaDoge Menemenspor, 22 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak. Dünkü müsabakada kırmızı kart gören Mahamadou Ba, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Etiketler: TFF 1. Lig
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