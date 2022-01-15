Washington’daki Capital One Arena’da düzenlenen etkinlikte, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları tanıtıldı.

Etkinliğin Amerikan halkından ilgi görmesi Pekin yönetimini memnun etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, etkinliğin ABD’li izleyiciler tarafından sıcak karşılandığını dile getirdi.

ABD'liler de dört gözle bekliyor

Çin Kış Olimpiyatları’nın tüm dünyadan sporcular ve sporseverler için büyük bir şenlik olacağına işaret eden Sözcü Wang, etkinliğin başarısının Amerikan halkının da Olimpiyat oyunlarını dört gözle beklediğini gösterdiğini ifade etti.

Çin’in Pekin Kış Olimpiyatları için hazırlık çalışmalarını genel olarak tamamladığına dikkat çeken Wang Wenbin, olimpiyat ruhu doğrultusunda ve tüm tarafların ortak çabalarıyla sade, güvenli ve muhteşem bir spor şenliği sunularak salgın döneminde dünyaya daha fazla dayanışma, güven ve güç aşılanacağını dile getirdi.

