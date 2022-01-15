Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen GZT Giresunspor, 25 puanla 14. sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisi, evinde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor.

GZT Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hamidou Traore ve Souleymane Doukara ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde geride kalan 20 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, topladığı 18 puanla 17. sırada yer aldı.

İstanbul temsilcisi, ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yakaladığı çıkışı Giresunspor karşısında da sürdürmek istiyor.