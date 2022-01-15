2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na 3 haftadan kısa bir süre kaldı. Oyunları fırsat olarak gören Çin Hükümeti, ülkenin para birimi olan Yuan'ı temassız kullanım için sporculara dijital olarak sunacak.

27 Ocak'ta açılacak olan Olimpiyat Köyü'nün tamamen dijital yuanı destekleyeceği belirtildi. Yetkililer böylelikle ziyaretçiler tarafından tamamen temassız işlem yapılabileceğini açıkladı.

Öte yandan organizasyona ev sahipliği yapacak Pekin'de ise Kış Olimpiyatları temalı alanların kurulumu tamamlandı.

Kentin bir çok simge yapılarının bulunduğu alanlara ilginin büyük olduğu açıklandı. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış tören 4 Şubat'ta yapılacak.