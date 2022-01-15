Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Fenerbahçe'de 72. dakikada Jose Sosa'nın attığı gole, Antalyaspor 82. dakikada Doğukan Sinik'in şık golüyle karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor ligde beşinci beraberliğini alarak puanını 23'e yükseltti.

Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Antaya deplasmanında da galip gelemedi.

Yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıktığı ilk maçta hanesine bir puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, haftaya 33 puanla tamamladı.

Öte yandan maçın 84. dakikasında Fenerbahçe kalecisi Berke Özer sakatlanarak oyuna devam edemedi. Berke, yerini 18 yaşındaki 3. kaleci Ertuğrul Çetin'e bıraktı. Ertuğrul Çetin, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

Ahmet Çalık unutulmadı

Maç öncesinde, Ankara’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İki takım futbolcuları seremomiye, üzerinde Ahmet Çalık fotoğrafı bulunan ve üzerinde ‘Türk futbolunun başı sağolsun’ yazılı tişörtle çıktı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada Poli'nin pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

22. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

23. dakikada Ghacha'nın sol kanattan ortasında uygun pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, Berke Özer topu güçlükle çeldi. Dönen topu sarı-lacivertli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Ghacha'nın ceza sahası içerisinden yerden ortasına hareketlenen Güray Vural'ın penaltı noktasına yakın bir bölgeden sert şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

55. dakikada Kudriashov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wright'ın kale önünde gelişine yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

65. dakikada Güray Vural'ın sol köşe direğine yakın bir yerden orta şut karışımı vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

70. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fredy'nin sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

GOL - 72. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan serbest vuruş kullanan Sosa'nın ortasında ceza alanı içinde kimsenin dokunamadığı meşin yuvarlak, kalecinin solundan filelerle buluştu. 0-1.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 81. dakikada Akdeniz ekibi eşitliği sağladı. Admir Mehmedi'nin sağ kanattan kale önüne ortasında topu Berke Özer, elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Naldo'nun şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Doğukan Sinik'in önünde kaldı. Doğukan Sinik'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

89. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in yerden vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Ekrem Kan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Poli, Fredy, Ghacha (Dk. 74 Admir Mehmedi), Doğukan Sinik (Dk. 90+5 Milosevic), Wright (Dk. 64 Crivelli)

Fenerbahçe: Berke Özer (Dk. 85 Osman Ertuğrul Çetin), Osayi-Samuel, Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Pelkas), Zajc, Sosa (Dk. 80 Gustavo), Mesut Özil (Dk. 63 Nazım Sangare), İrfan Can Kahveci, Rossi (Dk. 64 Muhammed Gümüşkaya), Serdar Dursun

Goller: Dk. 72 Sosa (Fenerbahçe), Dk. 81 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 71 Veysel Sarı, Fredy, Kudriashov (Fraport TAV Antalyaspor)