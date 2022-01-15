Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, test sonucu pozitif çıkan oyuncular, sakatlıkların fazlalığı ve Afrika Uluslar Kupası'nda görev alan oyuncular nedeniyle kadro kuramayan Arsenal'ın erteleme talebi kabul edildi.

Ligde bu hafta yapılması gereken Burnley-Leicester City maçı da aynı gerekçeyle tehir edilmişti.

Bu arada Premier Lig'de bu sezon COVID-19 yüzünden ertelenen maç sayısı 21'e yükseldi.