Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, sürpriz bir ismi renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.

Yönetim, Fatih Terim'in isteği ile Rachid Ghezzal’ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Cezayirli futbolcuyu, geçen sezon formasını giydiği Beşiktaş da istiyor.

Galatasaray 29 yaşındaki futbolcunun temsilcisi ile transfer şartlarını görüştü. Ghezall, sarı kırmızılılardan yıllık 2 milyon 700 bin euro garanti ücret talep etti.

Leicester City ise kiralama için yaklaşık 2,5 milyon euro, bonservis olarak 8 milyon euro istedi.

Sarı kırmızılı yönetim, Leicester ve Ghezzal'ın istekleri doğrultusunda durum değerlendirmesi yapacak.

Berkan Kultu takipte

Diğer yandan Galatasaray, orta sahaya da takviye yapmak istiyor. Sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyasporlu Berkan Kutlu’nun transferi için kulübü ile görüştü.

Aytemiz Alanyaspor genç futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli istedi. Galatasaray yönetim, Berkan Kutlu transferini takas ve bir miktar para ile bitirmeyi planlıyor.

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 38 maçta fileleri 3 kez havalandırdı, 2 gol pası verdi.