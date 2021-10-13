Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 19:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Galatasaray'da YİK ilk kez toplandı
[Fotoğraf: DHA]
Galatasaray Spor Kulübü Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ilk kez toplandı. Toplantıda kulüpte görev yapmış önceki başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları bir araya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıda başkan Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, Galatasraay Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yanı sıra eski başkanlar Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek, ikinci başkan ve başkan yardımcıları Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Fatih Altaylı, Cengiz Özyalçın, Işın Çelebi, Ahmet Şenkal, Hamdi Yasaman, Doğan Hasol ve Mehmet Helvacı ile birlikte eski divan kurulu başkanları Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar ve Eşref Hamamcıoğlu yer aldı.
Galatasaray Spor Kulübü eski başkanları, yardımcıları ve divan kurulu eski başkanları; geçmişten bugüne değerlendirmelerde bulundular.
Etiketler: Galatasaray
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