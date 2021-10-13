Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milli güreşçi Yasemin Adar'ın, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında kariyerini sürdüreceğini ifade etti.

"Yasemin Adar artık bizim sporcumuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu olarak kariyerine devam edecek. Bunlar tesisle, antrenörle ve yöneticilerin bakış açısıyla oluyor. Bunlar olmazsa, büyükşehirler başarılı oyuncularımızı alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu işe akıl koyuyor, başka şehirlerin kulüplerinde kariyerine devam eden başarılı sporcularımızı bünyemize kazandırıyoruz."

Yasemin Adar'ın kariyerinde, 2013 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, 2016-2019 arası üst üste 4 yıl Avrupa şampiyonluğu, 2017 dünya şampiyonluğu, 2018 dünya ikinciliği, 2020 Avrupa ikinciliği, İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları üçüncülüğü başarıları bulunuyor.