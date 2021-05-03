Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Tuncer Hunca adaylıktan çekildi
Galatasaray'da Tuncer Hunca, başkan adaylığından çekildiğini ve bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.
Galatasaray Kulübünde 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıklayan isimlerden Tuncer Hunca, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Tuncer Hunca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu lehine adaylıktan çekildiğini belirterek, Hamamcıoğlu ve ekibini destekleyeceğini bildirdi.
BU BİR VEDA DEĞİL FEDA… #andımızgs pic.twitter.com/HqcMskzUlF— Tuncer Hunca (@TuncerHuncaGS) May 3, 2021
Etiketler: Galatasaray
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