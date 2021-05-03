Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'tan Nkoudou açıklaması
[Fotoğraf: İHA]
Beşiktaşlı Kulübü, Georges-Kevin Nkoudou'nun adalesinde gerilme tespit edildiğini açıkladı.
Atakaş Hatayspor maçında sakatlanarak ilk yarının son dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.
"Nkoudou'nun gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Georges-Kevin Nkoudou’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/bi16l9ewdJ— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 3, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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