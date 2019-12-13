Spor
Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı13 Aralık 2019 Cuma 18:56 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 19:02
Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Steven Nzonzi Galatasaray