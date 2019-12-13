Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivas deplasmanında sahaya süreceği 11'i belirleme konusunda tatlı bir sıkıntı yaşıyor.

Özellikle sağ bek ve sağ kanatta yaşanan rekabet, deneyimli teknik adamı karar verme konusunda zorluyor.

Sivas deplasmanında kale yine Altay'ın

Stoperde Serdar Aziz'in yanında Gençlerbirliği maçıyla birlikte formayı kapan Sadık Çiftpınar'ın yer alması bekleniyor.

Sol bekte Hasan Ali'nin oynamasına kesin gözüyle bakılırken, sağ bekte Isla ve Dirar arasında henüz bir tercih yapılmadığı öğrenildi.

Ersun Yanal'ın orta sahada Emre, Gustavo, Kruse üçlüsünden vazgeçmesi beklenmiyor.

Sarı lacivertlilerin sol kanadında Garry Rodrigues'in forma giyme ihtimali de yüksek görünüyor.

Sağ kanatta kimin oynayacağı ise netleşmedi

Gençlerbirliği maçında 11'de yer alan Ozan Tufan'ın yanı sıra kart cezası biterek takıma dönen Nabil Dirar bu bölgede forma için yarışacak.

Aldığı şansları çok iyi değerlendiren Ferdi Kadıoğlu da bu bölgenin bir diğer adayı.

Santrforda ise takımın vazgeçilmez oyuncusu Vedat Muriç olacak.

Kaynak: TRT SPOR