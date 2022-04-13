Galatasaray'da sezon sonu büyük değişim yaşanacak. Bu sezon toplam 15 oyuncuyu transfer eden sarı kırmızılı ekipte, sezon sonu vedalar olacak.

Galatasaray'da Haziran ayı itibari ile 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Arda Turan, Babel, Feghouli, Fatih Öztürk, Semih Kaya ve Marsilya ile anlaşan Bartuğ Elmaz ile yollar ayrılacak.

Kiralık olarak kadroya katılan 3 ismin de satın alma opsiyonu bulunmuyor. Barcelona'dan Pena, Fiorentina’dan Pulgar ve Brentford ile sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu takımlarına dönecek.

Kiralık olarak gönderilen 17 futbolcu takıma dönecek

Halil'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği gelen haberler arasında. Galatasaray'da sezon sonunda 17 futbolcu ise kiradan dönecek.

Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Sekidika ve Ozonrwafor yeni sezonda kadroda olacak.

Al Taawon’a kiralanan Christian Luyindama’nın ise satış opsiyonu zorunlu değil. Suudi Arabistan ekibi, Demokratik Kongolu stoperi kadroda düşünmez ise Luyindama’da sarı kırmızılı takıma dönebilir.

Alt liglere kiralanan 7 genç futbolcu da önümüzdeki sezon tekrar Galatasaray forması giyecek. Atalay Babacan, Abdussamed Karnucu, Erkan Süer, Süleyman Luş, Berk Balaban, Ali Yavuz ile Gökhan Güney sezon başı kampında olacak.

Devre arasında sözleşmesi yabancı sayısı nedeniyle geçici fesih edilen Mbaye Diagne de yeni sezonda kadroda yer alabilir.