Geçen sezon bekleneni veremeyen Galatasaray, yeni sezona yenilenmiş kadrosuyla girdi. 13 transfer yapan sarı kırmızılılar, geniş bir kadro rotasyonuna sahip oldu.

Bu sezon yalnızca lig yarışına odaklanan Galatasaray'da futbolcuların hazır görüntü çizmesi teknik heyeti sevindiriyor.

İstanbulspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında birçok futbolcuyu gözlemleme şansı bulan Okan Buruk, takımın performansından memnun kaldı.

Sarı kırmızılı ekibin geniş kadrosundan iki ayrı 11 çıkması da dikkat çekiyor.

Yabancı kuralı nedeniyle bazı futbolculara şans veremeyen Okan Buruk'un, sezonun geri kalanında kadroda zaman zaman değişiklikler yapması bekleniyor.

Yerli kontenjanında çoğunlukla Abdülkerim, Kerem ve Yunus’u sahaya süren tecrübeli çalıştırıcı, ilerleyen dönemde Okan Kocuk, Emin Bayram, Kazımcan ve Berkan gibi futbolculara da 11'de görev vermeyi planlıyor.

