Galatasaray’da genel kurul üyeleri bir kez daha sandık başına gidecek. Mali genel kurulda idari açıdan ibra olmayan Burak Elmas ve yönetimi tüzük gereği 30 gün içinde seçim kararı alacak.

Başkan Elmas yönetim kurulu ile yapacağı toplantı sonrasında seçim tarihini açıklayacak. Tüzük gereği bu seçimde aday olamayacak Elmas, bir dönem geçtikten sonra tekrar başkan adayı olabilecek.

İlk aday Metin Öztürk

Kulislerde de başkan adayları netlik kazanmaya başladı. Resmi olarak aday olduğunu bildiren ilk isim haziran ayındaki seçimde Burak Elmas ile yarışan Metin Öztürk oldu.

Aynı seçimde 41 oy ile ikinci olan Eşref Hamamcıoğlu’nun da adaylığını açıklayacağı gelen haberler arasında.

Galatasaray’da başkanlık için adaylıkları gündeme gelen diğer isimler ise eski başkanlardan Dursun Özbek ve Ünal Aysal olduğu öğrenildi.