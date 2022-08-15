Sarı kırmızılı yönetim, Bitexen Giresunspor maçının ardından eksik görülen pozisyonlar için düğmeye bastı.

Mağlubiyetin ardından Okan Buruk ile bir araya gelen Başkan Dursun Özbek, tecrübeli çalıştırıcıya destek verdi.

Yapılan görüşmede, ihtiyaç duyulan transferler konusunda da fikir birliğine varıldı. Bu doğrultuda stoper, santrfor ve kanat forvet bölgelerine takviye yapılması kararlaştırıldı.

Stoperde ilk hedef Olsen

Stoper transferinde ilk hedef, Gent forması giyen Andreas Hanche Olsen. Belçika ekibi, Norveçli futbolcu için 4 milyon euro talep etti.

Galatasaray yönetimi, bu transferi 3,5 milyon euroya bitirmek istiyor.

Sarı kırmızılılar, Nelsson’un takımdaki geleceğinden bağımsız olarak 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Forvete de takviye

Galatasaray santrforda ise Belotti’nin Türkiye'de oynamaya sıcak bakmaması nedeniyle alternatiflere yöneldi.

Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson, sarı kırmızılıların listesinde yer alan isim oldu. Galatasaray yönetim, son güne kadar fırsat transferi için şartları zorlayacak.