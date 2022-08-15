Corendon Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta moraller bozuldu.

Teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularının isteğinden memnun olsa da takıma takviye yapılmasını istiyor. Siyah beyazlılarda özellikle savunma ve orta sahada kalitenin yükselebilmesi için arayışlar devam ediyor.

Sağ stopere Samy Mmaee

Sağ stoper için birçok isimle görüşülürken, Ferencvaros forması giyen Samy Mmaee adaylar arasında. Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki Faslı stoper için nabız yokluyor.

Macar ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mmaee, daha önce Saiss ile de milli takımda birlikte oynadı.

Orta sahaya Amiri

Orta alana yapılacak takviyede Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri, transfer listesinin ilk sırasındaki yerini koruyor.

Alman ekibine Beşiktaş'ta oynamak istediğini dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Emrecan Uzunhan özür diledi

Diğer yandan Corendon Alanyaspor maçında ilk kez 11'de kendine yer bulan ve çift sarı karttan kırmızı kart gören Emrecan Uzunhan, sosyal medya hesabından takım arkadaşları ve taraftarlardan özür diledi.

21 yaşındaki oyuncu, "Bu uzun yolda şampiyonluğa olan inancım tam." ifadesini de kullandı.