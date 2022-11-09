Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'a Mathias Ross'dan kötü haber
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynadığı maçta sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'un dizinde bağ hasarı ve gerilme tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ofspor maçında aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde esneme meydana gelen Ross'un MR çekildi.
"Tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross'un tedavisine başlanmıştır."
Etiketler: Galatasaray
Son Haberler
- 18:21
- 18:05
- 17:53
- 17:47
- 17:42
Sıradaki Haber
Dünya Kupası'nda C Grubu: Suudi Arabistan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz